От Бутово до Видного хотят пустить скоростной трамвай

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Из Москвы в Подмосковье планируют пустить скоростной трамвай. Новую 18-километровую трамвайную линию могут построить от Бутово до города Видное, сообщил официальный представитель ГК "Мортон" Игорь Ладычук.

"Предварительное соглашение по реализации этого проекта было подписано в июле с министерством инвестиций и инноваций Московской области. Пока проект находится в процессе разработки", - приводит слова Ладычука Агентство "Москва".

Он отметил, что к участию в проекте привлекут и других инвесторов, в частности, компанию Urban Group. Линию планируется построить до 2019 года. По окончании строительства ее передадут государственному оператору для последующей эксплуатации.

Ранее власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.

Общая протяженность маршрута составит 8,2 километра, из которых 2,1 – эстакада. Для отстоя и техобслуживания трамваев построят две площадки. Депо планируется построить на территории прромзоны.

Введение нового участка трамвайной линии улучшит транспортное обслуживание района Бирюлево Западное и жилой застройки вдоль Элеваторной улицы. Пассажиры смогут быстрее добираться до метро "Пражская". Планируется, что после реализации проекта время поездки до метро сократится на 10-15 мин.