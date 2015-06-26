От метро "Планерная" до "Митино" запущен новый автобусный маршрут

Фото: M24.ru/Александр Авилов

С 26 июня в столице запускается новый автобусный маршрут №252. Автобусы будут следовать ежедневно от станции метро "Планерная" до "Митино", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Маршрут решено было запустить "для улучшения транспортного обслуживания жителей Северо-Западного административного округа".

Режим работы нового маршрута — с 6.00 до 21.00 в направлении от станции "Планерная" и с 6.33 до 21.02 от "Митино".

Трасса следования автобуса №252: метро "Планерная" — Планерная улица — улица Героев Панфиловцев — метро "Сходненская" — Сходненская улица — улица Фабрициуса — Походный проезд — Трикотажный проезд — платформа Трикотажная — Проектируемый проезд №4025 — Новотушинский проезд — метро "Волоколамская" — улица Барышиха — Дубравная улица — метро "Митино".

Иллюстрация: mosgortrans.ru

Ранее в Новой Москве заработал новый автобусный маршрут №866. Автобусы ходит ежедневно от 3-го микрорайона поселения Московский до Мосрентгена.

Маршрут проходит через 1-й микрорайон поселения Московский, Киевское шоссе, улицу Адмирала Корнилова, Хованское кладбище, также Проектируемый проезд, Калужское шоссе. Первый рейс стоит в расписании в 6.00, а последний в 22.48.

Напомним, что с 8 июня 2015 года отменили маршрут автобуса №239 "ВДНХ (южн.) — Метро "Сокольники". Одновременно по рабочим дням был увеличен интервал движения трамвая № 25 "Останкино — Сокольническая Застава".

Маршруты автобуса и трамвая практически совпадают за одним исключением: №239 идет по Богородскому шоссе, а №25 проезжает участок пути по Большой Оленьей улице.