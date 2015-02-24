В марте на улицах столицы может появиться первый электробус

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В марте 2015 года на улицах Москвы может появиться первый электробус – автобус, работающий от аккумуляторной батареи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Группы ГАЗ", в которую входит Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ).

По словам представителя пресс-службы, в столицу доставят один опытный образец электробуса ЛИАЗ-6274. Его должны протестировать на московских маршрутах без пассажиров.

Созданный "Группой ГАЗ" электробус является альтернативой автобусам большого класса с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями. Машина разработана на базе низкопольного автобуса ЛИАЗ-5292.

Электробус оборудован функцией выработки электричества в момент торможения и накопителем энергии, который благодаря системе термостатирования позволяет сохранить емкость аккумулятора при минусовых температурах.

Аккумуляторы электробуса полностью заряжаются в течение 5 – 5,5 часов. Для их подзарядки требуется подключение к сети 380V промышленной частоты, которая используется в любом автопарке и троллейбусном депо.

На одной подзарядке электробус может пройти до 280 километров – столько же, сколько преодолевает автобус за двухсменный рабочий день, то есть за 16 часов.

"Применение электробусов позволяет полностью исключить вредные выбросы, повысить комфортность для пассажиров за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне, а также существенно снизить эксплуатационные расходы", – отметили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

В начале февраля глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов заявил, что первый электробус начнет курсировать по улицам столицы в течение трех месяцев.

Ранее M24.ru сообщало, что городу необходимо 20 электробусов, чтобы организовать движение на Пятницкой улице. Об этом рассказывал Евгений Михайлов. По его словам, Мосгортранс также готов поставить электробусы на улицы Покровку и Маросейку, если это будет необходимо для придания улицам исторического вида.