На ВДНХ планируют запустить автобусный маршрут

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Автобусная сеть с семью остановками появится на территории ВДНХ и протянется от одноименной станции метро до станции "Ботанический сад". Соответствующие сведения содержатся в документации по внедрению транспортной системы на территории ВДНХ, передает Агентство "Москва".

Согласно документу, работы по созданию "маршрута общественного транспорта ВДНХ" будут включать в себя нанесение дорожной разметки, расстановку 20 дорожных знаков, установку семи павильонов ожидания, организацию пешеходных переходов в районе остановочных пунктов.

"Проектная документация по организации схемы размещения платной парковки и движения городского пассажирского транспорта по территории ВДНХ должна включать в себя выполнение работ по организации движения городского пассажирского транспорта по территории ВДНХ от станции метро "ВДНХ" до станции метро "Ботанический сад", – говорится в материалах.

На маршруте будут использоваться автобусы малой вместимости ГУП "Мосгортранс", уточнили m24.ru в пресс-службе ВДНХ. Остановки будут располагаться с учетом максимально комфортного доступа посетителей к основным объектам выставочного комплекса – Экспо, катку, образовательно-выставочному комплексу "Россия – моя история" на площади Промышленности, "Городской ферме".