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Наземный транспорт

20 февраля, 10:53

Движение по улице Пречистенка перекрыто из-за упавшего столба

наземный транспорт движение транспорта Пречистенка авария чп

Движение по Пречистенке ограничили из-за упавшего фонарного столба

Металлический столб наружного освещения упал на троллейбусную контактную сеть у дома 16 по улице Пречистинка, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В настоящее время движение по улице перекрыто в обоих направлениях.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы и автобусы. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы, временно приостановлено движение троллейбусов № 1, 2, 15, 16, 31, 33, 44 и автобусов № 05, 015.

"На месте случившегося работает аварийная бригада, предпринимаются меры для скорейшего восстановления движения наземного городского пассажирского транспорта", - добавили в департаменте.

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