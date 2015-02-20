Движение по улице Пречистенка перекрыто из-за упавшего столба

Движение по Пречистенке ограничили из-за упавшего фонарного столба

Металлический столб наружного освещения упал на троллейбусную контактную сеть у дома 16 по улице Пречистинка, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В настоящее время движение по улице перекрыто в обоих направлениях.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы и автобусы. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы, временно приостановлено движение троллейбусов № 1, 2, 15, 16, 31, 33, 44 и автобусов № 05, 015.

"На месте случившегося работает аварийная бригада, предпринимаются меры для скорейшего восстановления движения наземного городского пассажирского транспорта", - добавили в департаменте.