Сетью "Магистраль" ежедневно пользуются полмиллиона пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 60 миллионов пассажиров воспользовались маршрутами новой сети "Магистраль" с момента ее запуска, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ежедневный пассажиропоток "Магистрали" в будни увеличился до 500 тысяч человек.

За последние полгода количество москвичей, которые передвигаются по центру на наземном транспорте, выросло на 30 процентов. Среди самых популярных – автобус-экспресс № 904, который следует в центр из Митина. В день им пользуются 24 тысячи человек в день.

Его маршрут проходит по Волоколамскому шоссе, Ленинградскому проспекту и Тверской улице, при этом останавливается только на ключевых остановках, поэтому время поездки занимает всего 45 минут.

Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метро стали быстрее добираться до Арбата и Кутузовского проспекта, пользуясь автобусом М2. Он отходит от станции метро "Китай-город" каждые 5–10 минут, и пассажирам не приходится делать две пересадки на метро.