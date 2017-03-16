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16 марта 2017, 11:54

Наземный транспорт

Сетью "Магистраль" ежедневно пользуются полмиллиона пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 60 миллионов пассажиров воспользовались маршрутами новой сети "Магистраль" с момента ее запуска, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ежедневный пассажиропоток "Магистрали" в будни увеличился до 500 тысяч человек.

За последние полгода количество москвичей, которые передвигаются по центру на наземном транспорте, выросло на 30 процентов. Среди самых популярных – автобус-экспресс № 904, который следует в центр из Митина. В день им пользуются 24 тысячи человек в день.

Его маршрут проходит по Волоколамскому шоссе, Ленинградскому проспекту и Тверской улице, при этом останавливается только на ключевых остановках, поэтому время поездки занимает всего 45 минут.

Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метро стали быстрее добираться до Арбата и Кутузовского проспекта, пользуясь автобусом М2. Он отходит от станции метро "Китай-город" каждые 5–10 минут, и пассажирам не приходится делать две пересадки на метро.

Маршрутная сеть "Магистраль" заработала в Москве 8 октября 2016 года. В новый проект транспортной сети вошли 17 магистральных маршрутов, 15 районных и семь социальных – все они помогают москвичам добраться до социально значимых объектов, таких как офисы "Мои документы" или поликлиники.


В октябре в Москве появились пять дополнительных выделенных полос. Кроме того, были "выпрямлены" некоторые маршруты – теперь их трассы проходят в обоих направлениях преимущественно по одним и тем же улицам, а в некоторых местах пересекают Садовое кольцо. В общей сложности изменения коснулись 42 маршрутов.

Благодаря запуску сети "Магистраль" интервалы движения наземного транспорта в центре Москвы сократились вдвое. Появление выделенной полосы на Кремлевском кольце, а также девяти новых маршрутов на участке от Лубянской до Боровицкой площади позволило сократить время ожидания наземного транспорта до 8 минут

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