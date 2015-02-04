С 6 февраля изменятся названия пяти остановок наземного транспорта

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С 6 февраля пять остановок наземного транспорта в столице будут переименованы, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, остановку "Шлюзовая набережная – Дом музыки" для маршрутов автобуса №6, 13, 106, 158 и 632, а также троллейбуса №Бч и Бкр переименуют в "Дом музыки".

Остановка "Фрунзенская набережная, дом 2 – Театр на набережной" для троллейбусных маршрутов №79 и 79к будет называться "Фрунзенская набережная".

Также будет переименована остановка "Улица Академика Петровского – Театр" для маршрутов автобуса №111, 196 и Н1, а также троллейбуса №4, 7, 33, 33к, 62 и 84. Ее новое название - "Улица Академика Петровского".

Остановка "Яузские Ворота – Памятник Пограничникам Отечества" для маршрутов автобуса №158 и К, а также троллейбуса №16, 45, 63 и трамвая №3, 39 и А с 6 февраля будет называться "Площадь Яузские Ворота".

Переименование также коснется остановки "Музей "Красная Пресня" – Поликлиника №220" для автобусных маршрутов №39, 69, 152, 850 и троллейбусных №35, 66, 79 и 95. С 6 февраля она будет называться "Поликлиника №220".