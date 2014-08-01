На Ленинском проспекте из-за обрыва сети стоят троллейбусы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ленинском проспекте в районе площади Гагарина стоят троллейбусы, сообщает читатель m24.ru.

По его словам, около 13 троллейбусов встали из-за обрыва контактной сети.

Столичный департамент транспорта сообщает, что задерживаются троллейбусы №№ 4, 7, 33, 62 и 84 из-за обрыв контактной сети в районе дома № 31 по Ленинскому проспекту. Курсируют 11 компенсационных автобусов.

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