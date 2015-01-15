В столице готовят к полету в космос британскую певицу Сару Брайтман

Певица Сара Брайтман начинает готовиться к космическому полету

Британскую певицу Сару Брайтман начнут готовить к полету в космос, сообщает телеканал "Москва 24". 15 января космическую туристку впервые представят команде в Звездном городке.

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев. В него входят теория и практика. На протяжении этого времени за состоянием будущих туристов будут следить специалисты космической медицины.

Полет запланирован на 4 октября 2015 года и продлится 10 дней. Сопровождать певицу в полете будут два профессионала.

Напомним, космические туристы отдают за полеты десятки миллионов долларов. В стоимость билета в космос включены место в экипаже, физподготовка, медосмотр, спортзал и языковые уроки. Подготовка таких путешественников проводится в течение нескольких месяцев в Звездном городке.

В настоящее время единственной используемой с целью космического туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей "Союз" на Российский сегмент МКС.

Ранее российский бизнесмен Василий Клюкин собирался отправиться в космос вместе с Леонардо ди Каприо. Такую возможность предприниматель, проживающий в Монако, получил по итогам благотворительного аукциона, который прошел 24 мая 2013 года в рамках Каннского кинофестиваля. В октябре 2014 года туристический космический корабль SpaceShipTwo разбился во время тестового полета, но Клюкин все еще собирается в полет.

Кроме того, певец Джастин Бибер собирается полететь в космос вместе со своим менеджером в составе миссии Virgin Group. Юный певец внес депозит за предстоящее путешествие - 250 тысяч долларов. Заявку на участие в миссии подали более 500 человек. В основном это знаменитости, такие как актеры Анджелина Джоли, Бред Питт, Леонардо ди Каприо, Том Хэнкс, Эштон Катчер и Кэтти Перри.