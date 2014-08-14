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Наука

14 августа 2014, 14:37

По московским меркам: Чертоги разума

наука Воробьевы горы зоопарк образование университеты МГУ ГМИИ им. А. С. Пушкина свежий воздух маршруты и гиды Марокко День российского студенчества

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Какие квадратные метры в Москве стоят для ритейлеров больше всего? На каком стадионе могут одновременно разместиться 80 000 человек? Какой вокзал в столице самый старый?
Обо всем этом и многом другом читайте в наших материалах.


Во всем мире центрами образования и средоточием научной мысли с давних времен считаются университеты. Москва славится широким выбором высших учебных заведений, ежегодно принимающих абитуриентов со всей страны. Самым старым, да и самым известным университетом города является Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Указ о его создании был подписан императрицей Елизаветой Петровной 25 января 1755 года, и эта дата прочно вошла в историю как День российского студенчества.

Фото: ИТАР-ТАСС

МГУ не раз менял свой адрес. Первые годы своего существования университет располагался в здании Главной аптеки на Красной площади, затем "переехал" на угол Большой Никитской и Моховой, а в 30-х годах XIX века - на противоположную сторону этого пересечения. Нынешнему зданию главного корпуса МГУ, величественно возвышающемуся на Воробьевых горах, чуть за 60 - огромный университетский комплекс начали возводить здесь в середине прошлого столетия. Сегодня на территории этого университетского городка находятся практически все факультеты - за исключением нескольких, оставшихся на улице Моховой.

Независимо от местонахождения, МГУ всегда играл неоценимую роль в развитии всей Москвы. При вузе открывались типографии и издательства, библиотеки и книжные лавки. По инициативе университета в свое время был основан Музей изящных искусств, сегодня известный как Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, Зоологический сад (ныне -Московский зоопарк) и другие достопримечательности.

А вот в мировом масштабе особым признанием пользуется Каруаинский университет в городе Фес, центре исламской культуры в Марокко. Учреждение является старейшим действующим университетом планеты - оно было основано в далеком 859 году. Образовательный комплекс вырос из мечети, возведенной на средства одной купеческой семьи. Вход сюда доступен только мусульманам.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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