По московским меркам: Чертоги разума

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Во всем мире центрами образования и средоточием научной мысли с давних времен считаются университеты. Москва славится широким выбором высших учебных заведений, ежегодно принимающих абитуриентов со всей страны. Самым старым, да и самым известным университетом города является Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Указ о его создании был подписан императрицей Елизаветой Петровной 25 января 1755 года, и эта дата прочно вошла в историю как День российского студенчества.

Фото: ИТАР-ТАСС

МГУ не раз менял свой адрес. Первые годы своего существования университет располагался в здании Главной аптеки на Красной площади, затем "переехал" на угол Большой Никитской и Моховой, а в 30-х годах XIX века - на противоположную сторону этого пересечения. Нынешнему зданию главного корпуса МГУ, величественно возвышающемуся на Воробьевых горах, чуть за 60 - огромный университетский комплекс начали возводить здесь в середине прошлого столетия. Сегодня на территории этого университетского городка находятся практически все факультеты - за исключением нескольких, оставшихся на улице Моховой.

Независимо от местонахождения, МГУ всегда играл неоценимую роль в развитии всей Москвы. При вузе открывались типографии и издательства, библиотеки и книжные лавки. По инициативе университета в свое время был основан Музей изящных искусств, сегодня известный как Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина, Зоологический сад (ныне -Московский зоопарк) и другие достопримечательности.

А вот в мировом масштабе особым признанием пользуется Каруаинский университет в городе Фес, центре исламской культуры в Марокко. Учреждение является старейшим действующим университетом планеты - оно было основано в далеком 859 году. Образовательный комплекс вырос из мечети, возведенной на средства одной купеческой семьи. Вход сюда доступен только мусульманам.