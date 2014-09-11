В Казахстане приземлился корабль "Союз" с российскими космонавтами

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В Казахстане приземлилась капсула космического корабля "Союз ТМА-12М" с экипажем, возвратившимся с Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Аппарат доставил с МКС на Землю экипаж космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Артемьева, а также астронавта NASA Стивена Свонсона. Как отмечает МИА "Россия сегодня", безопасность при посадке спускаемой капсулы обеспечивали около двухсот военнослужащих, 14 вертолетов Ми-8, 3 самолета Ан-12 и Ан-26.

Космонавты проработали на орбите 169 суток 5 часов 6 минут. До прибытия на борт МКС следующей экспедиции работу на орбите продолжат российский космонавт Максим Сураев, астронавт NASA Рид Вайзман и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Российские космонавты обнаружили морской планктон на поверхности МКС

Отметим, что во время своей работы российские космонавты обнаружили на поверхности МКС морской планктон. Его следы нашли на внешней стороне одного из иллюминаторов. Александр Скворцов и Олег Артемьев вышли в открытый космос и в рамках эксперимента взяли пробы. В них и были найдены микроорганизмы.

Новая космическая экспедиция запланирована на 26 сентября этого года. На МКС впервые отправится российская женщина-космонавт Елена Серова, а также Александр Самокутяев и американец Барри Уилмор. Экипаж должен выполнить на станции более 50 экспериментов, а также удалить старое оборудование во время выхода в открытый космос.