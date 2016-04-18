Более 25 тысяч москвичей оформили документы на наследство "одним пакетом" в МФЦ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 25 тысяч москвичей оформили документы на наследство "одним пакетом" в центрах госуслуг "Мои документы" с апреля 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

Сначала оформить бумаги в таком формате можно было только в 10 центрах госуслуг, а с лета прошлого года услугу начали предоставлять во всех отделениях.

"Достаточно обратиться один раз за услугой по оформлению наследства и через 14 дней прийти за готовым пакетом документов. В него входят до 18 документов четырех органов власти: БТИ, Кадастровая палата, Росреестр, департамент городского имущества", – отметили в пресс-службе центров госуслуг.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/106]Как зарегистрировать смерть[/URLEXTERNAL]



Сейчас во всех отделениях "Мои документы" "одним пакетом" можно оформить документы при смене фамилии, а также в 50 центрах – документы на новорожденного. Кроме того, в МФЦ начался эксперимент по оформлению пенсий.

На сегодняшний день в Москве работают 122 центра госуслуг. Они открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных.