В Москву не пропустили мясо из Франции и Германии

Фото: ИТАР-ТАСС

За две недели с 17 по 28 сентября в Москву пытались с нарушениями поставить 135 тонн мясной продукции. Среди товаров, оформление которых временно приостановлено, – более 19 тонн замороженной индейки из Франции, 41 тонна куриного фарша из Нидерландов и 21 тонна немецкой свинины.

Кроме того, трудности возникли с 19 тоннами говяжьих субпродуктов из Литвы, 20 тоннами баранины из Молдовы и 16 тоннами охлажденной говядины из Украины, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

Надзорное ведомство нашло в поставках нарушения упаковки и оформления продукции, несоответствие реального веса указанному в ветеринарном сертификате, а также ненадлежащие условия хранения и перевозки.

В настоящее время украинский груз оформлен – поставщики предъявили недостающие документы. Остальная продукция помещена на изолированное хранение, произведены отборы проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.