29 июля 2016, 12:08

Экономика

Срок уплаты налога на имущество организаций истекает 1 августа

1 августа истекает срок подачи расчета авансовых платежей по налогу на имущество организаций, а также уплаты налога за I полугодие 2016 года, сообщиили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество организаций должны представить все юридические лица, у которых в собственности есть объекты недвижимого имущества. Налоговые отчисления рассчитываются исходя из кадастровой либо среднегодовой стоимости недвижимого имущества.

Налог, рассчитанный от кадастровой стоимости, уплачивают организации, которым принадлежат здания и помещения, используемые под офисы, заведения общественного питания и бытового обслуживания, торговые объекты.

Ознакомиться с такими объектами можно в Перечне объектов недвижимого имущества, который ежегодно утверждает Правительство Москвы. Ставка налога в 2016 году составляет 1,3 процента. В остальных случаях налог рассчитывается от балансовой стоимости имущества. Ставка налога в 2016 году составляет 2,2 процента.

