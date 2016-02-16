В Лос-Анджелесе вручили премию "Грэмми"

Фото: facebook.com/TheGRAMMYs

В Лос-Анджелесе прошла 58-я церемония вручения премии "Грэмми", сообщается на официальном сайте.

Одну из главных наград вечер – статуэтку за "Альбом года" – получила певица Тейлор Свифт за диск "1989". Она также одержала победу в номинации "Лучшее музыкальное видео" за клип Bad Blood – совместно с Кендриком Ламаром.

"Лучшим дуэтом" назвали Марка Ронсона и Бруно Марса за песню "Uptown Funk". Награда за "Лучшее R&B-исполнение" досталась The Weeknd за Earned It.

Статуэтку за "Лучшую танцевальную запись" и "Лучший танцевальный альбом" получили Skrillex и Diplo вместе с Джастином Бибером – за Where Are Ü Now.

В номинации "Песня года" победу одержал Эд Ширан – за композицию Thinking Out Loud. Кроме того, музыкант получил награду за "Лучшее сольное поп-исполнение".

Участники группы Muse также неушли с пустыми руками – их диск Drones стал "Лучшим рок-альбомом". "Лучшим новым исполнителем" стала Меган Трейнор.

Фильм "Эми", посвященный скончавшейся пять лет назад Эми Уайнхаус, получил награду как "Лучший музыкальный фильм".

Кроме того, пианиста из России Даниила Трифонова наградили в номинации "Лучшее инструментальное соло" – за исполнение "Вариаций" Сергея Рахманинова".