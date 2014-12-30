Топ-5 спектаклей 2015 года: от "Свадьбы Фигаро" до "Мастера и Маргариты"

Сценическое воплощение известных литературных произведений — одновременно риск и гарантия полных залов. M24.ru и Kudago.com выбрали пять столичных спектаклей, созданных по мотивам культовых книг.

Спектакль "Монте-Кристо" в театре "Московская оперетта". Возвращение легендарного мюзикла на российскую сцену

Фото: kudago.com



Январь 2015 ознаменуется возвращением легендарного мюзикла "Монте-Кристо" в "Московскую оперетту". Спектакль будет исполнен 25 раз лучшими составами. Играть будут Валерия Ланская, Аглая Шиловская, Игорь Балалаев, Владимир Дыбский.

Культовому мюзиклу в этом году исполнилось шесть лет. Возвращение постановки состоится по многочисленным просьбам зрителей. Спектакль обещает стать одним из самых ожидаемых театральных событий года в Москве. За время отсутствия в столице спектакль приобрел мировое признание и получил награды крупнейших мировых фестивалей.

К работе над спектаклем привлечены более двухсот человек. А создавался этот уникальный российский мюзикл целой командой профессионалов: Юлий Ким (стихи и либретто), Роман Игнатьев (композитор), Алина Чевик (режиссура), Глеб Фильштинский (мастер по свету), Ирина Корнеева (хореография), Вячеслав Окунев (художник). По словам продюсеров Владимира Тартаковского и Алексея Болонина, мюзикл станет грандиозным событием и обязательно привлечет новых поклонников.

Масштабные декорации превращают сцену в танцевальную залу, тюрьму замка Иф и в зал суда морских пиратов. Уникальны костюмы объединяют моду XVIII века и современность.

Новейшее звуковое и световое оборудование, проекционный экран почти в сто квадратных метров и современное техническое оснащение театра ставит "Монте-Кристо" в один ряд с самыми дорогостоящими мировыми постановками.

Спектакль идет 2 часа 45 минут.

Даты/время проведения: 23 января 19:00 – 21:45 24 января 14:00 – 16:45 24 января 19:00 – 21:45 25 января 14:00 – 16:45 25 января 19:00 – 21:45 Место: Театр "Московская оперетта"; ул. Большая Дмитровка, д. 6 Ближайшее метро: "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" Стоимость: от 1500 рублей





Опера "Свадьба Фигаро" в театре "Новая Опера". Российско-немецкая премьера

Фото: kudago.com

Интернациональная команда постановщиков представит свою версию знаменитой комической оперы. Комедия Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" появилась накануне французской революции и благодаря остросоциальному критическому запалу долгое время была запрещена для постановки на парижской сцене. Ловкий и находчивый Фигаро, сумевший проучить недальновидного подлеца графа, будто сулил скорый крах лицемерным аристократическим порядкам. Живость характеров, курьезные сюжетные перипетии и стремительность развития действия нашли отражение в блистательной музыке Моцарта.

В попытке избежать привычных трактовок и добраться до сути моцартовской музыки режиссер-постановщик Алексей Вэйро надеется преодолеть жанровые границы комедии положений. В версии "Новой Оперы" спектакль "Свадьба Фигаро" скорее напоминает притчу, нежели бытовую комедию. Поместив действо в аскетическое, полупустое пространство сцены, художник Ульрике Йохум выводит сюжет на уровень абстракции: события "безумного дня" словно обречены повторяться снова и снова, каждый раз сталкивая героев между собой.

Дата/время начала: 23 января 2015, 19:00 23 января 2015, 19:00 Дата/время окончания: 23 января 2015, 21:00 Место: Московский театр "Новая Опера" имени Е. В. Колобова; ул. Каретный Ряд, д.3 Ближайшее метро: "Чеховская", "Цветной Бульвар", "Маяковская" Стоимость: 800 – 4200 рублей





Мюзикл "Мастер и Маргарита" в театре "Русская песня". Интерактивная 3D-постановка

Фото: kudago.com



"Мастер и Маргарита" — великий роман Михаила Булгакова, произведение, которое среди театралов и киношников считается "проклятым". Несмотря на это, режиссеры не прекращают попыток воплотить легендарный текст.

Мюзикл "Мастер и Маргарита" — совместный проект питерского "Мюзик-холла" и международного продюсерского центра Makers Lab. Создатели объединили легендарный сюжет с новейшими театральными тенденциями. Мир человеческих страстей и вечная игра потусторонних сил воплотятся в масштабных 3D-декорациях, умопомрачительных костюмах и современной хореографии.

Что касается либретто, то оно построено по принципу "ситуационного сценария" — это значит, что в фееричное действо будет вовлечена и публика. Зрители смогут не просто наблюдать за сатанинским спектаклем, но и стать частью замысла таинственного Воланда.

Даты/время проведения: 2 марта 19:00 3 марта 19:00 4 марта 19:00 6 марта 19:00 7 марта 19:00 1 апреля 19:00 2 апреля 19:00 4 апреля 19:00 5 апреля 19:00 6 апреля 19:00 7 апреля 19:00 25 мая 19:00 26 мая 19:00 27 мая 19:00 28 мая 19:00 29 мая 19:00 Место: Театр "Русская песня"; Садовая-Черногрязская ул., дом 5/9, строение 2 Ближайшее метро: "Красные ворота" Стоимость: уточняется





Спектакль "Человек из Ламанчи" Дейла Вассермана и Джона Дэриона в театре Российской Армии. Музыкальный спектакль с Владимиром Зельдиным

Фото: kudago.com

Спектакль Юлия Гусмана, поставленный в 2004 году к 90-летию Владимира Зельдина, сегодня является одним из лучших в театре Российской Армии.

В основе мюзикла композитора Митча Ли лежит сюжет легендарного романа Сервантеса "Дон Кихот". Постановку Гусмана тоже можно назвать легендарной, ведь две главные роли играет Владимир Михайлович Зельдин. Его герои Дон Кихот и Сервантес — настоящие романтики, как и сам артист, которого называют Дон Кихотом XXI века.

Заслуги Зельдина перед российским театром неоценимы. В спектакле "Человек из Ламанчи" Владимир Михайлович блистает мастерством драматического актера, а также демонстрирует свой знаменитый уникальный вокальный талант и великолепный пример сценического фехтования. В роли героя, идущего на подвиг, Зельдин обращается ко всем зрителям, ведь жизнь и есть подвиг, ежедневно совершаемый каждым.

Спектакль вот уже десятилетие собирает аншлаги еще и потому, что помимо Зельдина в нем играет выдающаяся актриса и певица Тамара Гвердцители.

Спектакль идет 2 часа 55 минут с перерывом на антракт.

Дата/время начала: 17 января, 18:00 17 января, 18:00 Дата/время окончания: 17 января, 21:00 Место: Центральный академический театр Российской Армии; Суворовская площадь, 2 Ближайшее метро: "Достоевская" Стоимость: 400 – 1300 рублей





Спектакль "Мастер и Маргарита" в МХТ им. А. П. Чехова. Сеанс мистической магии

Фото: kudago.com



Фантасмагорические фантазии Булгакова отлично прижились на подмостках МХТ, не утратив сатирических намеков, философских раздумий, теолого-мистических настроений и лирической линии заглавных героев. Знаменитый венгерский режиссер театра и кино Янош Сас не колеблясь отправил героев романа в абстрактный XXI век, а местом действия сделал московское метро.

И костюмы, и род занятий героев соответствуют современным реалиям. Так, Коровьев предстает топ-менеджером некой рекламной компании, Жорж Бенгальский — шоуменом на ТВ, а Степа Лиходеев — канареечным богемным персонажем. Воланд в исполнении Дмитрия Назарова элегантен, харизматичен и напоминает властного олигарха.

Главными персонажами романа и, соответственно, спектакля являются не только и не столько Мастер и Маргарита, сколько Иешуа и Пилат — один нес в мир добро вопреки сложившимся реалиям и в итоге поплатился своей земной жизнью; второй прогнулся под те же реалии и тем самым обрек себя на вечные муки. Дуэт Иешуа и Пилата и является основным нервом всей постановки.

Особую роль играет пространство спектакля. Определила настроение всей постановки столичная подземка — тоннель с неотвратимо и агрессивно надвигающимся прожектором, агрессивные турникеты и бесконечный человеческий поток. Великолепные декорации Николая Симонова выразительны и символичны.

Спектакль идет 3 часа 20 минут.