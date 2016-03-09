Форма поиска по сайту

09 марта 2016, 17:55

Культура

LIVE: Павел Овчинников учит дуть в тромбон на "Триумфе джаза"

15 марта в ДШИ имени Мамонтова тромбонист Павел Овчинников проведет мастер-класс, на котором расскажет о возможностях инструмента и поделится секретами виртуозной игры. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международный фестиваль "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 марта в 11:00
  • Что: джазовый концерт
  • Кто: Павел Овчинников
  • Кому смотреть: меломанам и музыкантам

