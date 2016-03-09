LIVE: Павел Овчинников учит дуть в тромбон на "Триумфе джаза"

15 марта в ДШИ имени Мамонтова тромбонист Павел Овчинников проведет мастер-класс, на котором расскажет о возможностях инструмента и поделится секретами виртуозной игры. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международный фестиваль "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 15 марта в 11:00
- Что: джазовый концерт
- Кто: Павел Овчинников
- Кому смотреть: меломанам и музыкантам
В ожидании трансляции смотрите:
- Весь этот джаз: мастер-класс Игоря Бутмана и Николая Левиновского
- Весь этот джаз: мастер-класс Дмитрия Мосьпана и Ивана Фармаковского
- Весь этот джаз: концерт Николая Левиновского и Swing Madness