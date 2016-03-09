LIVE: мастер-класс саксофониста Игоря Бутмана на фестивале "Триумф джаза"

С 10 по 15 марта в столице проходит XVI Международный фестиваль "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов. 14 марта российский саксофонист и организатор фестиваля Игорь Бутман преподаст урок виртуозной игры и поделится своими профессиональными секретами.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 13:00.
- Когда смотреть: 14 марта в 13:00
- Что: джазовый концерт
- Кто: Игорь Бутман
- Кому смотреть: меломанам и музыкантам
