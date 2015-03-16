Музеи предлагают сделать бесплатными для школьников

Фото: M24.ru

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выступил с предложением сделать бесплатным для школьников посещение московских музеев, передает МИА "Россия сегодня".

"Выхожу с предложением для того, чтобы сделать в музеях бесплатный вход для всех школьников", - отметил Герасимов на заседании своей комиссии. Он также добавил, что Москва - "особый город", поэтом и решение для него нужно принимать отдельно.

Напомним, с 1 января этого года у детей появилось право на бесплатное посещение любых российских музеев федерального подчинения. Министр культуры Владимир Мединский пообещал музеям компенсировать все издержки от нововведения.

"Москва в цифрах": Бесплатное посещение музеев

Сейчас бесплатно сходить в московский музей можно в дни новогодних и рождественских каникул, а также в третье воскресенье каждого месяца.

Ранее M24.ru сообщало, что школы, учебно-реабилитационные центры, центры социальной помощи семье и детям смогут бронировать бесплатные экскурсии для групп учеников на портале bilet.educom.ru. Об этом M24.ru рассказали в столичном департаменте культуры. В настоящее время департамент культуры и департамент образования готовят проект постановления, благодаря которому появится такая возможность.

Сейчас идут работы по разработке системы. В данный момент сайт работает в тестовом режиме. Таким образом, представителям образовательных учреждений не придется лично выезжать в музей для бронирования билетов, как это проходит сейчас.

Финансироваться программа будет за счет столичного бюджета. На 2015-2017 годы на это будет выделено порядка 85 миллионов рублей.

Отметим, уже 10 лет Правительство Москвы предоставляет возможность московским школьникам и студентам бесплатно посещать учреждения культуры в составе групповой экскурсии.