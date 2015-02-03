Школьники смогут бронировать бесплатные экскурсии в музеи через интернет

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Школы, учебно-реабилитационные центры, центры социальной помощи семье и детям смогут бронировать бесплатные экскурсии для групп учеников на портале bilet.educom.ru. Об этом сообщили M24.ru в столичном департаменте культуры. В настоящее время департамент культуры и департамент образования готовят проект постановления, благодаря которому появится такая возможность.

Сейчас идут работы по разработке системы. В данный момент сайт работает в тестовом режиме. Таким образом, представителям образовательных учреждений не придется лично выезжать в музей для бронирования билетов, как это проходит сейчас.

Финансироваться программа будет за счет столичного бюджета. На 2015-2017 годы на это будет выделено порядка 85 миллионов рублей.

Глава общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин сказал, что онлайн-сервис значительно упростит работу и для сотрудников учреждений культуры, и для специалистов из школ. "Такой сервис даст много полезного с точки зрения упрощения и скорости – не нужно будет ехать с заявкой через весь город. Будет возможность удобнее планировать внеучебную деятельность. В свою очередь, родители смогут посмотреть список музеев и театров и внести свои предложения о той или иной культурной программе", – пояснил Панин.

Он также добавил, что образовательные программы в столичных школах должны коррелировать с музейными и театральными программами.

Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина рассказала M24.ru, что городской бюджет покрывает расходы учреждения на 280 экскурсий для учащихся. "В течение года по бюджетным путевкам группы школьников посещают около 280 экскурсий. Форму для посещения представители школ иногда привозят, а иногда договариваются с нашими специалистами по телефону", – сказала Клюкина.

Она также сообщила, что в силу специфики музей может не сразу перейти на систему онлайн-бронирования. "У нас очень много залов и экспозиций, за которыми проще следить человеку лично, не при помощи компьютера. Вдруг, экскурсовод заболел, а мероприятие забронировано. Специалист курирует все мероприятия и оперативно сообщает об изменениях ", – сказала директор Дарвиновского музея.

Как рассказала M24.ru директор Музея Москвы Алина Сапрыкина в прошлом году музей и его филиалы провели более 500 бесплатных экскурсий. Она также отметила, что новый ресурс будет удобен для его пользователей.

"Благодаря этому ресурсу можно будет бронировать разнообразные экскурсии онлайн. Конечно, такой способ заказа экскурсий гораздо удобнее, чем предварительный визит в музей с так называемой "путевкой" для оформления заказа", – пояснила Сапрыкина.

Отметим, уже 10 лет Правительство Москвы предоставляет возможность московским школьникам и студентам бесплатно посещать учреждения культуры в составе групповой экскурсии.

Москва – один из лидеров по количеству музеев среди мировых мегаполисов. Москвичи и туристы, помимо федеральных, могут посетить 97 городских музеев, музеев-усадеб и выставочных залов.

Кроме того, возможность бесплатно посетить музей появляется в каждое третье воскресенье месяца, майские праздники, в дни зимних каникул, в дни исторического и культурного наследия Москвы, в "Ночь музеев", "Ночь искусств" и в День города.

Как попасть в столичный музей бесплатно

Ранее M24.ru сообщало, что подведены итоги голосования по выбору наиболее удобного формата музейных абонементов, которое проходило на портале "Активный гражданин". Опрос показал, что большинству респондентов (52%) удобнее покупать входные билеты при каждом посещении музея, нежели приобретать годовой абонемент.

Сторонники билетов отметили, что планы на выходные часто меняются. Поэтому покупать абонемент на год не всегда выгодно, нет гарантии его полного использования.

За семейный тариф на четыре персоны с правом посещения сразу нескольких музеев проголосовали 25% москвичей. Тематический годовой абонемент на одного человека (посещение лекций на исторические, литературные и музыкальные темы) пришелся по душе 8% респондентов.

7% поддержали формат индивидуального годового абонемента для визитов в музей по будням. 3% голосовавших предложили свои варианты посещения музеев.