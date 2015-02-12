Прораб строительной фирмы подозревается в хищении 570 тысяч рублей

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На севере Москвы сотрудники полиции задержали 26-летнего уроженеца Владимирской области, подозреваемого в хищении 570 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские установили, что 1 декабря 2014 года задержанный, работающий прорабом в одной из строительных фирм, составил подложные табели учета рабочего времени, закрыл на них наряд путем электронной подписи в одной из финансовых программ, а денежные средства за "выполненную" работу забрал себе.

Материальный ущерб составил более 570 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.