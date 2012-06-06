Виктор Батурин останется под арестом еще на два месяца

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Суд продлил срок ареста предпринимателю Виктору Батурину до 7 августа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил его адвокат Игорь Шабанов. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Батурину срока ареста еще на два месяца, то есть до 7 августа", - сказал он.

Виктор Батурин, брат супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, был арестован 30 ноября прошлого года. Ему инкриминируется несколько эпизодов по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. "В частности, он обвиняется в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям у компании "ИНТЕКО", попытке хищения 10,8 млн рублей, а также по новому эпизоду на сумму свыше 5,6 млрд рублей", - сообщили ранее в пресс-службе столичного Главного управления МВД.