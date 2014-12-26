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Ж/Д и вокзалы

26 декабря 2014, 18:06

В поездах Москва-Ницца появятся новые улучшенные вагоны

международные поезда новые вагоны ж/д и вокзалы

Двухместное купе вагона RIC. Фото: www.tvz.ru

В составе поезда Москва-Ницца с 22 января начнут курсировать курсировать вагоны повышенной комфортности RIC, сообщает пресс-служба МЖД.

Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе совместно с немецким концерном "Siemens AG". Они соответствуют современным российским и европейским техническим стандартам.

В новых установлены широкие спальные полки, которые могут превращаться в сидения. Кроме того, в купе предусмотрен откидной столик с раковиной. Кондиционер в купе регулируется индивидуально. Помимо этого, в каждом купе есть розетки для подзарядки мобильных устройств, а в каждом вагоне обустроены две санитарные комнаты, в том числе одна - со встроенным душем.

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Вагоны первого класса включают восемь двухместных спальных купе. В вагонах второго класса - восемь четырехместных спальных купе.

Напомним, с 1 июня 2014 годы новые вагоны RIC уже курсируют в составе поезда Лев Толстой" Москва - Хельсинки, а с 1 августа такие вагоны появились в составе поезда Москва-Прага.

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