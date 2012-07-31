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31 июля 2012, 17:34

Южный вход метро "Улица Скобелевская" заработает 6 августа

метро Бутовская линия

ИТАР-ТАСС

Южный вестибюль станции метро "Улица Скобелевская" вскоре откроется после ремонта. Это планируется сделать 6 августа, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы московского метрополитена.

"В понедельник, 6 августа, будет открыт южный вестибюль станции "Улица Скобелевская". Никаких проблем в этом нет, ремонт эскалаторов выполнен в срок", - заверил собеседник агентства. Он сообщил, что точное время открытия станции пока неизвестно, и эта информация появится чуть позднее. "Не факт, что открытие произойдет с утра, с началом движения поездов. Наоборот, чаще всего это делается позже", - добавил работник пресс-службы.

Станция "Улица Скобелевская" открылась 27 декабря 2003 года на Бутовской линии легкого метро. Она имеет выходы в город на бульвар Адмирала Ушакова и Скобелевскую улицу. В центре платформы находится лифт для подъема и спуска инвалидов.

Южный вестибюль станции был закрыт 26 июня в связи с ремонтом эскалаторов.

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