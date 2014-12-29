На "серой" ветке метро появятся поезда с межвагонными переходами

Фото: www.metrowagonmash.ru

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро в конце января 2015 года начнут курсировать составы со сквозным проходом между вагонами. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин.

Речь идет о вагонах серии 81-760А/761А/763А, произведенных на Мытищинском вагоностроительном заводе. Состав из восьми новых вагонов проходит испытания с 1 октября 2014 года.



Новые вагоны - это модификация подвижного состава серии 81-760/761. Их главными отличиями являются межвагонные переходы, которые позволяют пассажирам проходить из одного конца состава в другой.

Кроме того, в поездах нового типа будут использоваться прицепные немоторные вагоны, снижающие вес состава и повышающие его экономичность и энергоэффективность.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Они будут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии.

Новые вагоны будут поставлять поэтапно - по 192 в год в течение трех лет, начиная с 2017 года. В декабре был заключен контракт на поставку 768 вагонов.

Вагоны нового поколения будут оборудованы камерами видеонаблюдения и расширенными дверными проемами.