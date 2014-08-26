В столичном метро установят 100 банкоматов с оплатой штрафов по QR-кодам

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В столичном метро установят более 100 банкоматов с сервисом оплаты транспортных штрафов при помощи QR-кодов. Кроме того, через них можно будет заплатить за парковку и пополнить карту "Тройка" без комиссии. Об этом M24.ru сообщил источник в столичной подземке. Свое участие в аукционе на размещение банкоматов уже подтвердили "Сбербанк России" и "Росбанк".

К ноябрю 2014 года в вестибюлях станций московского метро могут появиться 103 новых банкомата, сообщил собеседник M24.ru. Помимо стандартного набора услуг – выдачи наличных, осуществления денежных переводов и проверки состояния счета, аппараты должны будут поддерживать функцию оплаты транспортных штрафов, в том числе считывая QR-код на платежном документе. Через банкоматы можно будет без комиссии пополнять карту "Тройка" и платить за парковку.

Кроме того, москвичи смогут оплатить здесь услуги ЖКХ, мобильной и фиксированной связи, IP-телефонии, пополнить электронные кошельки, доступ к интернету, цифровому и кабельному телевидению, погасить банковский кредит, купить авиа или железнодорожные билеты.

Новые аппараты поставят почти на всех линиях столичной подземки. Больше всего банкоматов – 21 – появится на Калужско-Рижской линии, 15 поставят в вестибюлях станций на Сокольнической, 14 – на Замоскворецкой, 13 – на Серпуховско-Тимирязевской, 12 - на Таганско-Краснопресненской. На Арбатско-Покровской ветке появится восемь банкоматов, на Кольцевой – семь, а на Калининской и Люблинской по шесть аппаратов. Всего один новый банкомат появится на станции "Александровский сад" Филевской линии.

Договор с банками столичный метрополитен заключит на три года. За размещение банкоматов подземка хочет получить, как минимум, 143 млн рублей за три года. А в месяц размещение банкоматов будет стоить кредитным организациям порядка 3,9 млн рублей. Аукцион планируется провести 30 сентября.

В пресс-службе столичного метрополитена M24.ru пояснили, что аукцион проводят, потому что кончаются сроки предыдущих договоров на размещение банкоматов.

Отметим, что в данный момент в столичной подземке размещено 250 банкоматов трех банков: 73 аппаратов "Банка Москвы", а также еще 15 - в мини-отделениях банка, 47 банкоматов "Сбербанка" и 161 банкомат "Росбанка". Напомним, еще в 2011 году, когда ситуацией с распределением мест в вестибюлях подземки между банками заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщалось, что договоры с "Росбанком" и "Банком Москвы", заключенные еще в начале 2000-х годов, истекают в конце 2014 года. Договор со "Сбербанком" перезаключается ежегодно, начиная с 2004 года.

Руководитель пресс-службы "Сбербанка" Юлия Шелегова заявила, что Московский банк Сбербанка России примет участие в аукционе на размещение банкоматов в метро.

Что касается технологии считывания QR-кодов с платежек, представитель кредитной организации заявила, что большинство современных банкоматов имеют встроенные считыватели штрих-кодов, которые можно настроить на работу с любыми кодами. "В программном обеспечении, которое будет устанавливаться на банкоматах, будет возможность инициировать считывание штрих-кода и его анализ. По результатам анализа из штрих-кода будут выделены платежные реквизиты, по которым и будет оформляться платеж", - рассказала Шелегова.

Она также добавила, что в банкоматах "Сбербанка" возможность оплачивать штрафы по двухмерным штрих-кодам (QR-кодам) будет только у держателей карт этой кредитной организации.

В "Росбанке" также заявили, что намерены принять участие в аукционе метрополитена. В "Банке Москвы" не смогли предоставить оперативный комментарий.

По мнению Финансового омбудсмена РФ, члена комитета по финансовым рынкам Госдумы Павла Медведева, разместить новые банки в метро должен не один банк, а несколько. "Например, кредитная организация, которая предложит самые лучшие условия, заберет наиболее выгодные для себя точки, а остальные места распределят на новом аукционе между другими участниками", - пояснил эксперт.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян полагает, что сумма аренды, предложенная метрополитеном, изначально не дешева. "Почти 50 млн рублей в год – это немалые деньги, плюс кредитные организации должны будут обслуживать банкоматы за свой счет", - отметил эксперт. Тем не менее, банки откликнутся на предложение метрополитена, полагает Тосунян. "Здесь есть простор для торга с метрополитеном, например, относительно размеров вознаграждения за остальные услуги", - пояснил он.

В целом, по мнению эксперта, столичному метрополитену следует расширять присутствие банков в вестибюлях подземки. "Все услуги, которые метрополитен предлагает банкам реализовывать в банкоматах, как раз из разряда тех, которые удобно получать по пути", - пояснил Тосунян.

Готовность банков обслуживать карту "Тройка" без комиссии зависит от того, на чем еще им можно будет компенсировать свои расходы, считает эксперт. "Например, банки могут брать комиссию за другие услуги – оплату парковки, штрафов, услуг ЖКХ, сотовых операторов. В частности комиссия за оплату штрафов может составить 1% от суммы, возможно, а если будет низкая конкуренция, то она дойдет до 3%", - отметил Тосунян.

Напомним, что в рамках размещения новых торговых галерей в подземных переходах метрополитена планируется организовать зоны самообслуживания, где также будут размещаться банкоматы, платежные терминалы, торговые автоматы, роботы-киоски и почтоматы. Эксперимент по тестированию новых зон планируется провести в переходе станции метро "Зябликово".

Дарья Миронова