После ЧП на "синей" ветке в метро неопознанными остаются двое погибших

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Тела 20 погибших при аварии на "синей" ветке московского метро переданы родственникам для захоронения, сообщает 20 июля "Интерфакс" со ссылкой на главного судмедэксперта столицы Евгения Кильдюшова.

"На данный момент выданы тела 20 погибших. Остались два тела, предположительно, граждан из Китая. Процедура опознания официально еще не была проведена", - сказал он.

Кильдюшов подчеркнул, что во время процедуры опознания погибших на месте находились представители Центра экстренной медицинской помощи, МЧС и ГУП "Ритуал".

Кроме того, было организовано информирование родственников погибших по вопросам получения денежных компенсаций.

Он добавил, что обнаруженные в минувший четверг на месте трагедии фрагменты тел принадлежат одному из 22 погибших: "По результатам генетической экспертизы, фрагменты тела, обнаруженные на месте крушения поезда метро, принадлежат одному из учтенных ранее погибших. Таким образом, количество погибших в результате ЧП осталось неизменным", - цитирует информагентство Кильдюшова.

Главный судмедэксперт Москвы также отметил, что экспертиза пострадавших в результате трагедии в метро на предмет степени вреда здоровью начнется в понедельник.

"С понедельника начинается экспертиза пострадавших на предмет определения степени вреда здоровью. Эта процедура займет не один день", - подытожил он.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.