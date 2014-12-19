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19 декабря 2014, 11:56

В столичном транспорте сократилось количество "зайцев"

метро наземный транспорт безбилетники зайцы проезд

Фото: ТАСС

Количество безбилетников в московском транспорте сократилось на 13-16 тысяч человек. Это связано с увеличением числа мест, где можно приобрести билеты, заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

В 2014 году сумма штрафов за безбилетный проезд в московском метро и на монорельсе составила 211 миллионов рублей, оштрафованы были около 174 тысяч человек. При этом на наземном транспорте сумма штрафов составила 158,6 миллиона рублей, оштрафованы 138 тысяч человек. По словам Дьякова, около 40% штрафов пассажиры оплачивают добровольно, передает корреспондент M24.ru.

Кроме того, в этом году около 16 тысяч штрафов на сумму 400 миллионов рублей выписано в Москве в отношении перевозчиков. Из выписанных перевозчиками штрафов не оплачено порядка 70-80%, уточнил Дьяков.

Напомним, штраф за безбилетный проезд в Москве составляет тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысячи рублей. Безбилетникам дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не "погасит" квитанцию за этот срок, признают должниками и передают судебным приставам. За накопленные долги более 10 тысяч рублей "зайца" могут не выпустить за границу.

Каждому безбилетнику контролеры выписывают квитанцию, где указывают номер постановления о нарушении, его дату, а также сумму к оплате. С этой бумагой недобросовестный пассажир должен прийти в банк и оплатить штраф.

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В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд. Вместо административной ответственности предлагается ввести гражданско-правовую ответственность. В этом случае безбилетник должен будет оплатить перевозчику неустойку в виде фиксированного штрафа.

Так, платить за проезд без билета в электричках придется в 50 раз больше установленного тарифа, а для "зайцев" в поездах дальнего следования предусмотрен штраф, равняющийся пятикратной величине тарифа.

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