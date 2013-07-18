Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро восстановлено

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Движение поездов на Кольцевой ветке столичного метро от станции "Киевская" до станции "Октябрьская" восстановлено, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что поезда временно не ходят по техническим причинам. Напряжение с контактного рельса было снято в течение 50 минут.

Напомним, в начале июня на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" загорелся высоковольтный кабель. Из столичной подземки эвакуировали около 4,5 тысяч человек. Из-за ЧП пришлось на время перекрыть улицу Большая Дмитровка и остановить движение поездов на участке "Комсомольская" – "Парк культуры".

В результате возгорания в перегоне у станции метро "Охотный ряд" пострадали 76 человек, в том числе один ребенок.

После этого, а также другого масштабного происшествия в метро, случившегося на Серпуховско-Тимирязевской линии 11 июня, Сергей Собянин распорядился провести ревизию электрохозяйства подземки и закупить технику для эвакуации инвалидов.