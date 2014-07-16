Подвижек грунта в тоннеле на "синей" ветке не было - эксперт

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Подвижек грунта в аварийном тоннеле на Арбатско-Покровской линии метро не было, таким образом, это не стало причиной аварии на "синей" ветке, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член комиссии по расследованию катастрофы, академик Вячеслав Ильичев.

"Тоннель проходит в известняках. Известняки – полускальная порода, и если тоннель сделан правильно, то фактически там подвижки маловероятны или даже исключены. Поскольку известняки водонасыщены, то при подвижках тоннеля могли образоваться трещины, и туда бы хлынула вода. Ни до аварии, ни после аварии никакой воды там нет. Это означает, что тоннель в целости и сохранности", - сказал Ильичев.

Он добавил, что лично посетил тоннель, где произошла авария, и никаких протечек не обнаружил.

"Вода всегда существует в тоннеле, но это просто была вода в межрельсовом пространстве – там специально сделан лоток. Он нужен для того, чтобы, когда чистят и моют тоннель, куда-то вода собиралась и откачивалась. Никакой фильтрационной воды нет. У меня есть фотографии внутренностей тоннеля, но начиная со сводов никаких протечек нет на всем участке. Это сухое пространство", - рассказал он.

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Сошли с рельсов три вагона поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.