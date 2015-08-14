Информацию о приютах для животных разместят в журнале столичного метро

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В журнале "Московский метрополитен" разместят информацию о приютах для бездомных животных. Из объявлений москвичи и гости столицы узнают, куда можно обратиться, чтобы обзавестись домашним любимцем, сообщает пресс-служба подземки.

Информация о приютах, их контактах и режимах работы будет размещена в связи с празднованием Всемирного дня бездомных животных, который отмечается ежегодно каждую третью субботу августа.

"Московский метрополитен, как и в предыдущие годы, присоединяется к празднованию Всемирного дня бездомных животных", – говорится в сообщении.

"Москва в цифрах": Зооприюты Москвы

Напомним, в 2007 году в наземном вестибюле станции "Менделеевская" был установлен памятник "Сочувствие", посвященный бездомному псу по кличке Мальчик, погибшему в подземном переходе у станции метро "Менделеевская".

Всемирный день бездомных животных был учрежден в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Он призван привлечь внимание людей к проблемам братьев наших меньших.

Первый номер журнала "Московский метрополитен" был выпущен в мае 2015 года. Он был посвящен празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летнего юбилея московского метро.

Тираж первого номера составил 50 тысяч экземпляров. Журнал распространяется бесплатно сотрудниками подземки.