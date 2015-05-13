На "серой" ветке запустили поезд к 80-летию метро

На "серой" ветке запустили поезд к 80-летию подземки

На Серпуховско-Тимирязевской линии запустили поезд со сквозным проходом, брендированный к 80-летию подземки, сообщает корреспондент Агентства "Москва" с церемонии торжественного запуска поезда.

"Сегодня мы вместе с "Метровагонмашем" и нашими партнерами фирмы "НТ-Партнер" представляем новый поезд, посвященный 80-летию со дня основания Московского метрополитена", – заявил глава столичного метро Дмитрий Пегов.

В честь 80-летия метро в подземке запустили юбилейный поезд

По его словам, в поезде восемь вагонов, каждый из них снаружи и внутри отражает 10 лет развития Московского метрополитена: на них нанесены логотипы метро, используемые в то или иное десятилетие. Вагоны выкрашены в разные цвета по цвету линий метро.

Примечательно, что станции в этом поезде объявляет диктор советского телевидения Игорь Кириллов.

В московском метро запустят три состава со сквозным проходом

Ранее М24.ru сообщало, что к юбилею подземки названия станций метро зазвучат голосами политиков, певцов и актеров. В результате участниками акции "Голос метро" стали более 20 известных российских общественных деятелей, среди них актеры, певцы и политики.

Акция "Голоса метро" стартовала в подземке в 2004 году. Вместо привычных строгих голосов в поездах уже звучали голоса артистов. Так, объявления станций Сокольнической линии озвучили Галина Волчек, Людмила Гурченко, Лев Дуров, Валерий Золотухин, Любовь Полищук, Константин Райкин, Александр Ширвиндт, Юрий Яковлев и Леонид Ярмольник.