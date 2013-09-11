Форма поиска по сайту

11 сентября 2013, 18:41

На "серой" ветке столичного метро провели ревизию подвижных составов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена провели ревизию подвижных составов после ЧП, которое произошло минувшим летом. В результате проверки было принято решение о замене разъединительных блоков на некоторых вагонах.

"До конца этого года планируется заменить блоки разъединительных устройств вагонов во всех поездах 760-й серии сразу же, как только производитель поставит нам новую конструкцию", - цирирует РИА Новости слова заместителя начальника столичной подземки Александра Вайсбурда.

Напомним, утром 11 июня в течение часа не ходили поезда между станциями "Боровицкая" и "Нагорная", на других станциях Серпуховско-Тимирязевской линии составы следовали с увеличенными интервалами. На платформах скопились толпы пассажиров. Больше всего не повезло тем, кто находился в поезде, застрявшем в тоннеле между "Серпуховской" и "Тульской". Они провели в духоте более сорока минут.

