Ограничения движения: что уже перекрыли и как объехать

В Москве начали ограничивать движение в связи с празднованием Дня города. Москвичи отмечают 869-летие столицы в выходные, 10 и 11 сентября.

Фото: dt.mos.ru

Улицы

С 18:00 9 сентября до 6:00 12 сентября перекрыто движение на участке Тверской улицы от Моховой до Пушкинской площади. Кроме того, перекрыты прилегающие переулки:

Никитский переулок;

Газетный переулок;

Брюсов переулок;

Леонтьевский переулок;

Козицкий переулок;

Глинищевский переулок;

Малый Гнездовский переулок;

Большой Гнездовский переулок;

Шведский тупик от Малого Гнездовского переулка до Леонтьевского переулка;

Кроме того, с 00:00 10 сентября и до 06:00 12 сентября нельзя будет проехать по Театральному проезду от Тверской улицы до Петровки. В это же время будет перекрыта Моховая улица от Воздвиженки до Тверской. А также Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка.

[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/special/dengoroda2016]Чем заняться в День города[/URLEXTERNAL]

Полностью перекроют Цветной бульвар и Трубную площадь с 12:00 до 17:00 10 сентября.

Улица Петровка будет недоступна для транспорта на участке от Театрального проезда до Страстного бульвара с 08:00 до 23:00 10 сентября и 11 сентября.

С 08:00 до 17:00 10 сентября нельзя будет развернуться с четной стороны Цветного бульвара на нечетную перед Садовым кольцом.

Вдоль всей Тверской улицы по обеим сторонам ограничат движение по крайним правым полосам с 23:59 8 сентября до 06:00 13 сентября.

Также ограничат движение на крайне правой полосе на улице Охотный ряд с 23:59 8 сентября до 06:00 13 сентября.

В связи с праздничным фейерверком с 21:50 до 22:10 10 сентября полностью перекроют Москворецкую набережную, Вологодский проезд, улицу Кадырова и улицу Федосьино.

В воскресенье в Москве пройдет благотворительный велозаезд "ТеатрРалли" в поддержку ветеранов театральной сцены.



Фото: dt.mos.ru

Из-за этого c 10:30 до 13:00 11 сентября перекроют участок, по которому проедут велосипедисты: Петровка – Страстной бульвар – Петровский бульвар – Рождественский бульвар – Сретенский бульвар – Тургеневская площадь – Сретенский бульвар – Рождественский бульвар – Петровский бульвар – улица Петровка.

Вместе с участниками велозаезда по Бульварному кольцу проедут известные российские актеры: Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и другие.

Садовое кольцо полностью перекроют 11 сентября с 13:00 до 17:00 из-за парада городской техники. Парад начнется на Новинском бульваре.

Фото: mos.ru

В нем примут участие более 650 машин, в том числе несколько десятков ретро-автомобилей. После парада зрители смогут подробнее рассмотреть 130 автомобилей городских служб на выставке, которая начнет работу в 17:00 на Красной Пресне.

В связи с выставкой участок Звенигородского шоссе от Красногвардейского бульвара до улицы Красная Пресня, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная перекроют 11 сентября с 05:40 до 21:00.

Метро

В воскресенье 11 сентября с 05:30 и до окончания движения поездов перекроют участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Трубная" до станции "Марьина Роща". Станции "Достоевская" и "Марьина Роща" закроют для входа и выхода пассажиров. Пассажирам предлагают пользоваться компенсационным автобусным маршрутом "М".

В День города в метро ожидается наплыв пассажиров, поэтому метрополитен запускает 704 дополнительных поезда.

Составы будут курсировать 10 и 11 сентября на следующих линиях:



Сокольническая (118 дополнительных поездов);

Арбатско-Покровская (18 дополнительных поездов);

Кольцевая (58 дополнительных поездов в субботу, 62 дополнительных поезда в воскресенье);

Калужско-Рижская (198 дополнительных поездов);

Таганско-Краснопресненская (50 дополнительных поездов);

Филевская (154 дополнительных поезда, 46 дополнительных поездов от станции "Киевская" до "Международной").

Изменения маршрутов наземного транспорта

День города повлияет не только на автомобилистов и пассажиров метро, но и на пассажиров наземного транспорта. В городе временно изменится расписание и маршруты некоторых автобусов.

Фото: dt.mos.ru

С 9 сентября с 16:30 до окончания мероприятий 12 сентября:

Автобус № 12ц будет следовать от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала;

Автобус № Т1 будет курсировать от станции метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник";

Автобусы № Т15 и Т31 могут следовать с увеличенными интервалами.

В ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября:



Маршрут ночного автобуса № Н1 разделится на два: от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала и от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник";

Ночной автобус № Н2 будет курсировать от Беловежской улицы до станции метро "Александровский сад" (от Арбатской площади по улице Знаменка и Моховой улице).

С 0:00 10 сентября до окончания мероприятий 12 сентября автобусы № 144ц будут курсировать от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник". 10 сентября с 9:30 до окончания мероприятий автобусы № 24 и 38 будут следовать до Самотечной площади вместо Трубной, а маршрут троллейбуса № 13 – отменяется.

10 сентября с 21:20 до окончания фейерверков автобусы № 25, 94, 213, 255, 288, 629, 636, 685, 707, 746, 779, 809, 814, 830, 844 могут курсировать с увеличенными интервалами.