Пассажиров метро оповестят о ЧП в городе бегущей строкой в вагонах

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Пассажиров московского метро будут оповещать о чрезвычайных происшествиях в городе, в том числе о пожарах и загрязнении воздуха. Оперативные сообщения МЧС будут транслироваться бегущей строкой в вагонах в метро, по громкой связи и на экранах, установленных в вестибюлях подземки. Об этом M24.ru рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Беседин. Передавать информацию спасатели планируют через Ситуационный центр метрополитена. Окончательное решение о сотрудничестве МЧС и подземки может быть принято до конца 2015 года.

"Два года назад мы запускали пилотный проект на двух станциях "Охотный ряд" и "Театральная" в рамках Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН – Прим.ред.). Оповещали людей о чрезвычайных ситуациях в городе через экраны, которые установлены на станциях. Сейчас с метрополитеном мы достаточно серьезно взаимодействуем, поскольку хотим использовать их экраны в вагонах, громкую связь", - сказал Беседин.

По словам Беседина, МЧС может передавать оперативные сообщения через Ситуационный центр метро.

"Мы решаем вопрос, чтобы давать информацию в Ситуационный центр, а уже оттуда они бы передавали сообщения на станции метро. Оповещение может быть о любых чрезвычайных ситуациях, в том числе о загрязнении воздуха", - сказал замглавы ГУ МЧС по Москве.

Беседин добавил, что переговоры с метрополитеном пока не завершены, но окончательное решение о сотрудничестве может быть принято до конца 2015 года. В пресс-службе столичной подземки не смогли дать оперативный комментарий по этому вопросу.

Сейчас на разных станциях метро установлены 102 терминала ОКСИОН: наружные экраны, навесные панели и устройства "бегущей строки", которые оповещают о происшествиях, случившихся в подземке. Информацию пассажиры могут Сейчас на разных станциях метро установлены 102 терминала ОКСИОН: наружные экраны, навесные панели и устройства "бегущей строки", которые оповещают о происшествиях, случившихся в подземке. Информацию пассажиры могут получать и по sms. Осенью прошлого года на станции "Проспект Мира" установили табло, оповещающее пассажиров о закрытых станциях и эскалаторах, затруднениях в движении поездов. В 2008 году в рекламные операторы установили в метро 200 широкоформатных плазменных панелей диагональю в 50 дюймов. Они транслируют рекламу и сообщения о работе метрополитена. В МЧС ранее заявляли, что готовы сотрудничать с блогерами, чтобы наладить более оперативное информирование о пожарах, наводнениях и техногенных авариях. В систему оповещения населения о кризисных ситуациях могут включить колокола, корабельные рынды и производственные гудки. Напомним также, что в 2014 году Центр организации дорожного движения сообщил, что москвичи смогут получать информацию об авариях на транспорте с помощью SMS и мобильных приложений, на городских порталах и информационных табло в метрополитене. Предполагается, что будет создана система учета аварий на общественном транспорте, которая объединит всю информацию о нештатных ситуациях.





Член Общественного совета при Межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ Сергей Груздь считает, что у экстренных оперативных служб должна быть возможность передавать информацию об опасности в городе, в том числе и через системы оповещения метро.

"Предупреждать людей о том, что происходит нужно, но с такой информацией стоит работать аккуратно, чтобы пассажиров не охватила паника. Для этого нужно понимать, что ситуация ситуации рознь. Например, пассажирам не так важно знать, что где-то на юге сгорел дом, если они едут на север города, и им ничего не угрожает. Другое дело, если крупный пожар или выброс вредных веществ произошли где-то поблизости. Тогда пассажиров стоит предупредить, чтобы выйдя из метро, они не испугались", - пояснил Груздь.

Заведующий кафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов сказал, что МЧС нужно максимально задействовать все источники информирования горожан. По его словам, в метро создан мощный ситуационный центр, поэтому он справится с дополнительной нагрузкой.

"Наверняка придется провести некоторые доработки системы, чтобы было обеспечено прямое включение сообщений диспетчеров в движущиеся составы, но это технически решаемо. Метрополитен перевозит по 8 миллионов горожан ежедневно, поэтому логично, что сообщения о ситуации в Москве будут передаваться через информационные источники подземки. Но также стоит задействовать и ситуационный центр ЦОДД, чтобы они передавали информацию на электронные табло, установленные на дорогах", - сказал Власов.

Майя Соерова