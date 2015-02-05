На "фиолетовой" ветке метро поезда следуют с увеличенными интервалами

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На Таганско-Краснопресненской линии метро интервалы движения поездов увеличены, сообщили M24.ru на горячей линии столичной подземки.

По словам сотрудницы метрополитена, увеличение связано с техническими причинами.

"Интерфакс" отмечает, что задержки вызваны поломкой светофора, и пока составы идут под диспетчерским управлением.

Последний раз движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии задерживалось почти месяц назад - 8 января. Там на "Пушкинской" пассажир упал на рельсы. Чтобы его достать, пришлось снимать напряжение с контактного рельса.