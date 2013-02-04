Операторы отказались оснащать московское метро бесплатной сетью Wi-Fi

''Большая тройка'' операторов не захотела проводить бесплатный Wi-Fi в метро. Предложение департамента информационных технологий Москвы и метрополитена пока не вызвало интерес потенциальных игроков. Метрополитен вновь переносит аукцион.

Участие в проекте слишком затратно, говорят операторы связи. По условиям тендера, компания-победитель должна вложить около пяти миллиардов рублей в развитие сетей связи и зон Wi-Fi в метро. Изначально срок приема заявок должен был завершиться 11 января, но позже дату дважды переносили. Последний срок подачи заявок истек 4 февраля.

Между тем, метрополитен не планирует отказываться от проекта, но, возможно, рассмотрит другие формы его реализации.

Напомним, все линии московского метро планировалось обеспечить бесплатной сетью Wi-Fi в 2014 году. Ранее Wi-Fi работал в 180 выгонах метро на Кольцевой линии. По состоянию на июнь к бесплатному интернету в подземке подключились более 12 миллионов раз. Тогда доступ в сеть в метро обеспечивали непромышленные роутеры.