Молодые врачи будут стажироваться за границей

Молодые московские врачи отправятся на стажировку за границу, сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы.

Инициатором такого шага выступил Сергей Собянин. «Не только в Москве мы будем повышать квалификацию наших врачей, но и за рубежом, обучая их самым передовым технологиям, опыту и выходя на более высокую квалификацию наших врачей», - заявил градоначальник.

Глава столичного Департамента здравоохранения Леонид Печатников сообщил, что на стажировку отправятся врачи в возрасте до 40 лет, владеющие английским языком на необходимом уровне. Учебный курс займет у них одну неделю. Чиновник объяснил, что в настоящее время городское здравоохранение испытывает нехватку кадров, обученных работе на новейшем оборудовании. Поэтому, помимо проведения стажировок, планируется также осенью 2012 года открыть в Москве Университет повышения квалификации врачей, курс обучения в котором составит три месяца.

«У нас более 50 тысяч врачей, и все за рубеж попасть не смогут. Надо менять и время подготовки, и контроль за подготовкой, и содержание того, что преподают», - отметил Сергей Собянин.