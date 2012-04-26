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Мэр Москвы

26 апреля 2012, 16:45

Молодые врачи будут стажироваться за границей

мэр Москвы врачи информационный центр правительства Москвы Леонид Печатников стажировки Сергей Собянин

Молодые московские врачи отправятся на стажировку за границу, сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы.

Инициатором такого шага выступил Сергей Собянин. «Не только в Москве мы будем повышать квалификацию наших врачей, но и за рубежом, обучая их самым передовым технологиям, опыту и выходя на более высокую квалификацию наших врачей», - заявил градоначальник.

Глава столичного Департамента здравоохранения Леонид Печатников сообщил, что на стажировку отправятся врачи в возрасте до 40 лет, владеющие английским языком на необходимом уровне. Учебный курс займет у них одну неделю. Чиновник объяснил, что в настоящее время городское здравоохранение испытывает нехватку кадров, обученных работе на новейшем оборудовании. Поэтому, помимо проведения стажировок, планируется также осенью 2012 года открыть в Москве Университет повышения квалификации врачей, курс обучения в котором составит три месяца.

«У нас более 50 тысяч врачей, и все за рубеж попасть не смогут. Надо менять и время подготовки, и контроль за подготовкой, и содержание того, что преподают», - отметил Сергей Собянин.

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