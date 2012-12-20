Проектируемые проезды получат имена героев ВОВ – Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продолжить практику называть проектируемые проезды именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

"В Москве много достойных людей — ветеранов, героев, которые достойны того, чтобы их именами были названы московские улицы" – заявил столичный градоначальник на конференции пенсионеров и ветеранов.

Также мэр подчеркнул важность работы ветеранских организаций в воспитании молодежи: "Вы много делаете для передачи молодому поколению своих знаний и опыта" – отметил он.