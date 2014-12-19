Ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся на ВДНХ

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин пригласил москвичей на ВДНХ, где в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась мультипликационная ярмарка. Ее героями стали персонажи отечественных мультфильмов. Посетители могут приобрести здесь новогодние поделки, игрушки, шоколад и многое другое.

На площади Промышленности установлены 14 шале с угощением и товарами, произведенными мастерами из Москвы, Московской, Архангельской и Тамбовской областей и Санкт-Петербурга. Еще один домик отведен для проведения мастер-классов - там обучают азам мультипликации.

"В прошлом году фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел с большим успехом. На ярмарках побывало более шести миллионов москвичей и гостей города. В эти новогодние и рождественские праздники будет еще интереснее", - отметил Сергей Собянин.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, за первую неделю работы ярмарочного фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичам было выдано 75 тысяч "паспортов путешественников". Глава ведомства отметил, что в прошлом году посетители за все время работы фестиваля получили 80 тысяч таких "паспортов".

Добавим, что с помощью "документа" рождественского путешественника можно будет получить подарки: для этого потребуется посетить 25 из 36 фестивальных площадок и поставить в "паспорта" соответствующие штампы.

"У нас работают 800 предпринимателей, 400 шале установлено. На ВДНХ площадка сделана совместно с "Союзмультфильмом", посвящается различным старым мультикам и пользуется большой популярностью. Я думаю, что все-таки снег выпадет, и народ будет более активно посещать площадки", - добавил руководитель ведомства.

Мэр Москвы напомнил, что неделю назад прошлооткрытие фестиваля "Путешествие в Рождество". Ярмарки проходят в Москве до 11 января. Темой фестиваля стали сказки народов мира.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

В рамках "Путешествия в Рождество" в городе открылись 36 ярмарок, 25 из них работают в центре, остальные - в округах. Приобрести на базарах можно сувениры и елочные игрушки, домашнюю утварь и шали, пуховые варежки, горячие напитки и многое другое. Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представляют Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

Фестиваль украсили более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу "Щелкунчик" и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

На Тверском бульваре появятся 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там откроется контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселят семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно будет покормить и погладить.

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформлены в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливают напитки.