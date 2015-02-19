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Мэр Москвы

19 февраля, 16:34

Сергей Собянин вручил москвичам госнаграды

мэр Москвы награждения звания Сергей Собянин госнаграды

Сергей Собянин вручил госнаграды выдающимся жителям столицы

Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные звания жителям Москвы. Так, за активную общественную деятельность были награждены:

  • Орденом Александра Невского – Найвальт Игорь Александрович, президент общества с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания";
  • Орденом Почета – Дзасохов Александр Сергеевич, член попечительского совета некоммерческой организации "Фонд "Русский мир";
  • Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Гальчев Филарет Ильич, председатель совета директоров закрытого акционерного общества "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" и Трубецкой Алексей Юрьевич, президент фонда "Российский общественно-политический центр".

Сергей Собянин вручил госнаграды выдающимся москвичам

Кроме того, за заслуги в развитии спорта знак отличия "За заслуги перед Москвой" получила Чайковская Елена Анатольевна, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва "Юго-Запад".

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Помимо этого, Сергей Собянин вручил следующие награды:

  • "Заслуженный врач Российской Федерации";
  • "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации";
  • "Заслуженный строитель Российской Федерации";
  • "Заслуженный учитель Российской Федерации";
  • "Заслуженный экономист Российской Федерации";
  • "Заслуженный юрист Российской Федерации";
  • "Заслуженный учитель города Москвы".

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Сергей Собянин вручает государственные награды и почетные звания от имени и по поручению президента России.

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