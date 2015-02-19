Сергей Собянин вручил москвичам госнаграды

Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные звания жителям Москвы. Так, за активную общественную деятельность были награждены:
- Орденом Александра Невского – Найвальт Игорь Александрович, президент общества с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания";
- Орденом Почета – Дзасохов Александр Сергеевич, член попечительского совета некоммерческой организации "Фонд "Русский мир";
- Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Гальчев Филарет Ильич, председатель совета директоров закрытого акционерного общества "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" и Трубецкой Алексей Юрьевич, президент фонда "Российский общественно-политический центр".
Кроме того, за заслуги в развитии спорта знак отличия "За заслуги перед Москвой" получила Чайковская Елена Анатольевна, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва "Юго-Запад".
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Помимо этого, Сергей Собянин вручил следующие награды:
- "Заслуженный врач Российской Федерации";
- "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации";
- "Заслуженный строитель Российской Федерации";
- "Заслуженный учитель Российской Федерации";
- "Заслуженный экономист Российской Федерации";
- "Заслуженный юрист Российской Федерации";
- "Заслуженный учитель города Москвы".
В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Сергей Собянин вручает государственные награды и почетные звания от имени и по поручению президента России.