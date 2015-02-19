Сергей Собянин вручил москвичам госнаграды

Сергей Собянин вручил госнаграды выдающимся жителям столицы

Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные звания жителям Москвы. Так, за активную общественную деятельность были награждены:

Орденом Александра Невского – Найвальт Игорь Александрович, президент общества с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания";

Орденом Почета – Дзасохов Александр Сергеевич, член попечительского совета некоммерческой организации "Фонд "Русский мир";

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Гальчев Филарет Ильич, председатель совета директоров закрытого акционерного общества "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" и Трубецкой Алексей Юрьевич, президент фонда "Российский общественно-политический центр".

Сергей Собянин вручил госнаграды выдающимся москвичам

Кроме того, за заслуги в развитии спорта знак отличия "За заслуги перед Москвой" получила Чайковская Елена Анатольевна, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва "Юго-Запад".

Помимо этого, Сергей Собянин вручил следующие награды:

"Заслуженный врач Российской Федерации";

"Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации";

"Заслуженный строитель Российской Федерации";

"Заслуженный учитель Российской Федерации";

"Заслуженный экономист Российской Федерации";

"Заслуженный юрист Российской Федерации";

"Заслуженный учитель города Москвы".

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Сергей Собянин вручает государственные награды и почетные звания от имени и по поручению президента России.