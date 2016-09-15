Собянин открыл новые тоннели и эстакады на Калужском шоссе

Сергей Собянин в четверг открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Данный участок был построен в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе. В частности, открыт тоннель прямого хода длиной 835 метров в составе двухуровневой транспортной развязки, обеспечивающий бессветофорное движение по Калужскому шоссе в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод. Также на участке (20–28 километр) открыты пешеходный переход, две эстакады и еще два разворотных тоннеля.
На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении, устроены боковые проезды.
Также построят боковые проезды и двухуровневые развязки в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод, возле деревни Сосенки и на пересечении с дорогой к Воскресенскому. Кроме того, реконструируют существующий путепровод в районе магазина IKEA и "Славянский мир".
В целом здесь будет 9 эстакад, 5 мостов, 4 транспортных тоннелей и 18 внеуличных пешеходных переходов.