Собянин открыл новые тоннели и эстакады на Калужском шоссе

Сергей Собянин в четверг открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Данный участок был построен в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе. В частности, открыт тоннель прямого хода длиной 835 метров в составе двухуровневой транспортной развязки, обеспечивающий бессветофорное движение по Калужскому шоссе в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод. Также на участке (20–28 километр) открыты пешеходный переход, две эстакады и еще два разворотных тоннеля.

На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении, устроены боковые проезды.