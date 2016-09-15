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15 сентября 2016, 11:18

Мэр Москвы

Собянин открыл новые тоннели и эстакады на Калужском шоссе

Сергей Собянин в четверг открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Данный участок был построен в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе. В частности, открыт тоннель прямого хода длиной 835 метров в составе двухуровневой транспортной развязки, обеспечивающий бессветофорное движение по Калужскому шоссе в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод. Также на участке (20–28 километр) открыты пешеходный переход, две эстакады и еще два разворотных тоннеля.

На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении, устроены боковые проезды.

Во время реконструкции Калужское шоссе расширят, на нем организуют безопасное бессветофорное движение транспорта. Построят дублеры длиной более 11 километров в обход расположенных вдоль шоссе населенных пунктов.

Первый путепровод на Калужском шоссе

Также построят боковые проезды и двухуровневые развязки в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод, возле деревни Сосенки и на пересечении с дорогой к Воскресенскому. Кроме того, реконструируют существующий путепровод в районе магазина IKEA и "Славянский мир".

В целом здесь будет 9 эстакад, 5 мостов, 4 транспортных тоннелей и 18 внеуличных пешеходных переходов.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
мэр Москвы транспорт реконструкция Калужское шоссе объезды Сергей Собянин строительство и реконструкция реконструкция дорог тинао

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