Реставрация павильона "Космос" на ВДНХ будет завершена в 2017 году

Реставрацию павильона "Космос" на ВДНХ завершат в 2017 году

Реставрация павильона "Космос" на ВДНХ завершится во второй половине 2017 году, сообщил Сергей Собянин, принимая участие в праздничных мероприятиях, посвященных 55-летию исторического полета в космос Юрия Гагарина.

Мероприятия прошли на ВДНХ в музее "Россия – Моя история". Мэр поздравил собравшихся с Днем космонавтики, а также рассказал о перспективах создания нового музея – Центра "Космонавтика и авиация".

Как менялся павильон "Космос" на ВДНХ

Центр будет размещен в павильоне № 32–34 "Космос/Машиностроение". Его создание является совместным проектом российского и столичного правительств по поручению Владимира Путина в целях популяризации достижений отечественной ракетно-космической, авиационной, оборонной науки и промышленности.

Павильон "Космос" был построен в 1938–1939 годах. В 1954 году павильон реконструировали, после чего он приобрел вид, сохраняющийся до настоящего время. В 1967–1991 годах в павильоне и на прилегающей к нему территории работала постоянная экспозиция, посвященная истории освоения космоса, которая была одним из наиболее популярных и интересных объектов ВДНХ.

Празднование 55-летия полета Гагарина в космос на ВДНХ

В настоящее время в павильоне № 32–34 выполняются противоаварийные и другие первоочередные ремонтные работы. Завершается разработка проекта полноценной научной реставрации. Также разработаны предварительный тематический план, сценарный план и архитектурная концепция будущего Центра "Космонавтика и авиация".

Объединенная ракетно-космическая корпорация ведет работу по подготовке списка образцов ракетно-космической и авиационной техники, которые станут основой экспозиции Центра.

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Напомним, на ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия, большую часть которых составляют исторические выставочные павильоны. К объектам культурного наследия также отнесены входные арки, планировочная структура выставки, каскад прудов, система цветочных партеров, а также фонтаны.

После передачи ВДНХ в собственность города Москвы в 2014 году были проведены неотложные противоаварийные работы по сохранению 24 памятников истории и культуры.

В этом году начинается новый этап реставрационных работ на ВДНХ. После тщательной научной реставрации исторические павильоны будут приспособлены для современного использования в качестве выставочных залов, музеев, образовательных учреждений для детей.