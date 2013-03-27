Глава Олимпийского комитета: Россия возьмет от 10 до 14 медалей

Александр Жуков. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Олимпийского комитета Александр Жуков на неформальной встрече с журналистами рассказал, что поможет России победить на Олимпиаде в Сочи.

"По статистике, родные стены помогают стране–хозяйке Олимпийских игр завоевать на 30 процентов наград больше. Поэтому в Сочи Россия вполне может рассчитывать на 10–14 золотых медалей", - заявил Жуков.

Глава отметил, что примерно такой же результат помог Канаде выиграть командный зачет в Ванкувере, сообщает "Советский спорт".

К тому же Олимпийский комитет сам подготавливает весь инвентарь, например, лыжи и сноуборды под сочинские трассы. Специальные команды тестируют лыжи на сочинских горах круглые сутки. При этом главный секрет – в отечественном специалисте, разработавшем особые методы работы с лыжами.

"Россия проваливалась в биатлоне в этом году, потому что лыжи наших спортсменов никуда не годятся. Норвежцы, например, выбирают лучшее, а остальное выбрасывают на продажу, а мы их техникой пользуемся", - добавил глава комитета.

Россия будет бороться в Сочи за первое место в общекомандном зачете. Жуков ссылается на то, что российские спортсмены уже прибавили в конькобежном спорте, шорт-треке и сноуборде.

Финансировать всю олимпийскую программу будет "Газпром". "Общий объем вложений Олимпийского комитета в помощь нашим спортсменам составит 2,6 миллиарда рублей", - сообщил Жуков.

Биатлон Жуков выделил в отдельную группу, так как у России "очень сильная мужская команда и неплохая женская". И 2-3 золота в биатлоне наша страна должна взять.