В "Манеже" открывается киношкола с преподавателями из Голливуда

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

МВО "Манеж" запускает новый проект – киношколу "2morrow+Манеж". В создании школы участвовали режиссер и организатор международного фестиваля 2morrow/Завтра Ангелина Никонова и Анна Дегтярева, работающая в команде фестивале уже три года.

Первая лекция – по режиссуре монтажа – состоится 25 июня. Проводить занятия будут российские и зарубежные кинематографисты, которые расскажут слушателям об организации съемок, актерском мастерстве, киногриме и многом другом. Среди них – голливудский гример Ракель Буссей, французский композитор Оливье Либутри, актриса Анна Котова.

Кроме того, можно будет научиться понимать английский и американский сленг, необходимые при просмотре голливудских фильмов в оригинале.