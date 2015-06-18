Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2015, 17:32

Культура

В "Манеже" открывается киношкола с преподавателями из Голливуда

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

МВО "Манеж" запускает новый проект – киношколу "2morrow+Манеж". В создании школы участвовали режиссер и организатор международного фестиваля 2morrow/Завтра Ангелина Никонова и Анна Дегтярева, работающая в команде фестивале уже три года.

Первая лекция – по режиссуре монтажа – состоится 25 июня. Проводить занятия будут российские и зарубежные кинематографисты, которые расскажут слушателям об организации съемок, актерском мастерстве, киногриме и многом другом. Среди них – голливудский гример Ракель Буссей, французский композитор Оливье Либутри, актриса Анна Котова.

Кроме того, можно будет научиться понимать английский и американский сленг, необходимые при просмотре голливудских фильмов в оригинале.

Дата: 25 июня в 20.00

Место: конференц-зале ЦВЗ "Манеж"

Цена одного курса: от 10 тысяч рублей

манеж Голливуд смотреть онлайн на m24.ru киношкола

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика