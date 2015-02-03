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Спорт

03 февраля 2015, 11:10

Около 1,5 миллиона человек примут участие в гонке "Лыжня России-2015"

лыжные гонки Лыжня России старты

Фото: M24.ru

Традиционная гонка "Лыжня России" в 2015 году будет тесно связана с празднованием годовщины старта Олимпийских игр в Сочи, сообщил журналистам министр спорта России Виталий Мутко.

"Лыжня России-2015" пройдет 8 февраля, на следующий день после торжественных мероприятий по случаю годовщины старта Игр-2014. Планируется, что в гонке примут участие порядка 1,5 миллиона человек, передает корреспондент M24.ru.

"В этом году "Лыжня России" проходит в знаковый период - в дни, когда мы отмечаем год с начала Олимпийских игр в Сочи. Домашние Игры прошли на самом высоком уровне, их проведение позволило повысить интерес жителей страны к зимним видам спорта. Кроме того, созданная в Сочи инфраструктура - это наследие, которое будет использоваться еще многие десятилетия", - отметил Мутко.

Тот факт, что гонка пройдет под флагом Олимпиады, позволит "вернуться на год назад и вспомнить яркие моменты сочинских Игр", добавил глава министерства.

Центральный старт "Лыжни России" состоится в спортивном парке "Волен" в городе Яхрома. По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, в Подмосковье на старт выйдут более 25 тысяч человек. При этом в гонке примут участие двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова и пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

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В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, российские лыжники, не задействованные в подготовке национальной команды к чемпионату мира, примут участие в "Лыжне России".

Напомним, всероссийская лыжня гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года В 2015 году гонка пройдет в 71 субъекте Российской Федерации. К участию в забеге допускаются все желающие. Чтобы выйти на старт, необходимо зарегистрироваться в комиссии гонки или прийти в день старта, не менее чем за час до начала гонки, и зарегистрироваться непосредственно на месте.

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