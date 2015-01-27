Фото: M24.ru

Заработал портал Года литературы в России-2015, на котором можно узнать новости проекта и книжного рынка. Сайт расположен по адресу godliteratury.ru.

Портал состоит из пяти рубрик: "Новости года литературы", "Проекты", "События", "Публикации" и "Информация оргкомитета". В "Проектах", например, можно найти материалы о проекте "Толстой в один клик" или статьи о выпуске литературного календаря. В "Событиях" – материалы о дебюте дочери Владимира Сорокина в кино, а в "Публикациях" – заметки лауреата "Большой книги" Павла Басинского.

Напомним, Год литературы стартовал в России в 2015 году. Основные его задачи – популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В его рамках планируется провести несколько масштабных мероприятий, например, писательский форум "Литературная Евразия", "Библионочь-2015", "Всемирный день книги", а также запустить проекты "Литературная карта России", "Книги в больницы", "Лето с книгой" и конкурс "Литературная столица России".