Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2014, 18:56

Культура

Детектив Джоан Роулинг, написанный под псевдонимом, выйдет 13 февраля

Джоан Роулинг. Фото: jkrowling.com

Создательница "Гарри Поттера" дебютировала в детективном жанре – написала криминальный роман "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling). На русском языке он выйдет 13 февраля, сообщает издательство "Иностранка".

Джоан Роулинг опубликовала книжку под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

Повествует "Зов кукушки" о таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле. Криминальная история разворачивается в Лондоне.

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).

Сайты по теме


литература Джоан Роулинг Гарри Поттер Зов кукушки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика