Детектив Джоан Роулинг, написанный под псевдонимом, выйдет 13 февраля

Джоан Роулинг. Фото: jkrowling.com

Создательница "Гарри Поттера" дебютировала в детективном жанре – написала криминальный роман "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling). На русском языке он выйдет 13 февраля, сообщает издательство "Иностранка".

Джоан Роулинг опубликовала книжку под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

Повествует "Зов кукушки" о таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле. Криминальная история разворачивается в Лондоне.