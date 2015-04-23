"Библионочь-2015": стихи Маяковского, дневники Цветаевой и фильм Глаголевой

Фото: M24.ru/ Сергей Бобылев

В ночь с 24 на 25 апреля в четвертый раз пройдет акция "Библионочь". В этом году она станет центральным событием Года литературы в России. Напомним, сквозная тема мероприятия "Открой дневник – поймай время". К акции в Москве уже присоединились более 200 участников – это библиотеки, литературные музеи и книжные магазины. Каждый из них приготовил свою интересную программу для посетителей, а известные деятели культуры выбрали наиболее интересные.

Перформансы о новоселье в Доме-музее Марицы Цветаевой

В Доме-музее Марины Цветаевой для посетителей по новому оформят Выставочный зал. Стены обтянут темной материей, на их фоне витрины с личными вещами поэтессы будут выглядеть наиболее эффектно. Здесь дже будут представлены фотографии, дневниковые записи и записные книжки. Благодаря особой игре света и тени, гости увидят автографы и рукописи Цветаевой - словно начертанные прямо на стенах зала.

ТАСС/Павел Головкин

Каждый желающий сможет активно поучаствовать в мероприятии – например, отправить купленную здесь же открытку с понравившимся афоризмом поэтессы.

Кроме того, в рамках проекта "Новоселье, или Домовой дневник Марины Эфрон" покажут пять перформансов в различных жанрах. Это и историческое новоселье Цветаевой и видеоролики спроецированные на стены – так же, как и автографы.

К слову, концертный зал Дома-музея переоборудуют в кинотеатр – весь вечер там будут показывать полные версии всех пяти перформансов.

Адрес: Борисоглебский пер., д. 6. Время: с 19.00 до 00.00

Мнение эксперта Моя супруга Мария любит поэтессу Марину Цветаеву, поэтому, думаю, мероприятия в ее Доме-музее были бы нам наиболее интересны. Россия – это страна, где все читающие женщины любят Цветаеву. Моя супруга Мария любит поэтессу Марину Цветаеву, поэтому, думаю, мероприятия в ее Доме-музее были бы нам наиболее интересны. Россия – это страна, где все читающие женщины любят Цветаеву. Такие акции как "Библионочь" нужны в нашей стране – чем больше полезных программ, связанных с книгами, тем лучше. Люди вообще любят праздники и фестивали, и если это носит такой характер – то вдвойне приятно и интересно.

Захар Прилепин писатель

Фронтовые письма в музее Маяковского

Государственный музей В.В. Маяковского проведет образовательную программу "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи". Посетителям покажут фронтовые письма, хранящиеся в фонде музея.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В этот вечер также прозвучат отрывки из этих писем, стихотворения Владимира Владимировича и воспоминания сотрудников музея-библиотеки В.В. Маяковского о Великой Отечественной войне. Гости мероприятия смогут и сами принять участие в действии – например, выбрать и прочитать любое стихотворение прославленного поэта.

Кроме того, в музее презентуют факсимильное издание "Облака в штанах" – поэмы Маяковского.

Адрес: Лубянский проезд, д. 3/6 с. 4. Время: с 18.00 до 23.00

Мнение эксперта Мне интересно все, что связано с Маяковским. Этот человек для меня – неразгаданная загадка, мне бы хотелось узнать о нем что-то личное, интимное. Мне интересно все, что связано с Маяковским. Этот человек для меня – неразгаданная загадка, мне бы хотелось узнать о нем что-то личное, интимное. Про его любовные истории мы все знаем, поэтому я хочу узнать его реальное отношение к власти, которая была в то время. Если бы мне искренне рассказали об этом, было бы замечательно.

Мария Метлицкая писатель

Прогулка на трамвае "302-БИС" от "Булгаковского дома"

Мероприятия в музее "Булгаковский дом" пройдут под общим названием "Тайны булгаковского шкафа". Для гостей проведут чтения дневников великого писателя.

Фото: dombulgakova.ru

Кроме того, все желающие смогут посмотреть спектакли "Желтое танго" и "Русалка". Первый посвящен Александру Николаевичу Вертинскому, а второй расскажет историю А.С. Пушкина о девушке, начавшей род русалок-утопленниц.

Запланированы также экскурсии по местам романа "Мастер и Маргарита" – на трамваях "302-БИС" и автобусах. Пассажиры увидят несколько вариантов особняка Маргариты и побывают в переулке, где она встретились с Мастером.

Адрес: Большая садовая, д. 10. Время: с 19.00 до 05.15

Мнение эксперта Очень интересно было бы посетить места романа "Мастер и Маргарита" – особенно ночью. Вся экскурсия пройдет на старинном транспорте. Очень интересно было бы посетить места романа "Мастер и Маргарита" – особенно ночью. Вся экскурсия пройдет на старинном транспорте. Жителям и гостям Москвы "Библионочь" точно нужна! Одно дело, когда читаешь произведение любимого автора, а другое – когда можно узнать о нем больше подробностей, что-то личное. Важно иметь возможность окунуться в атмосферу со своими единомышленниками. Дмитрий Глуховский писатель

Фильм Веры Глаголевой в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

В библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева пройдут открытые лекции. Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн расскажет о поэзии и анимации, поэт Дмитрий Воденников поделится знаниями о том, как писать стихи, автор книги "Букварь сценариста" Александр Молчанов проведет для гостей открытый урок по написанию сценариев. А музей Маяковского представит здесь литературный перформанс по творчеству Иосифа Бродского "О, живи речь/Оживи стих".

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В Тургеневской гостиной состоится встреча с немецким писателем Уве Тиммом – он представит свою книгу "На примере брата". Развернется также инсталляция крауд-арт-проекта "Дневник горожанина" – его реализация стала возможна благодаря дневникам наших современников.

Кроме того, в конференц-зале состоится показ фильма "Две женщины" Веры Глаголевой. В основу фильма легла пьеса Тургенева "Месяц в деревне". После просмотра гости смогут обсудить картину.

Писатель Владимир Березин подготовит лекцию о дневниках. "Поскольку темой в этом году стали дневники, то я буду говорить о дневниках как об особом роде литературы", – сказал он.

По его мнению, многие писатели остались в истории не благодаря книгам, а благодаря своим дневникам. Все мероприятия будут интересными, и трудно посоветовать что-то одно, подчеркивает писатель. "Вообще акция "Библионочь" нужна – чтобы люди вылезали из своих нор, встречались и говорили друг с другом", – подвел итог Березин.

Адрес: Бобров пер., д. 6, стр. 1, 2. Время: с 17.00 до 01.00