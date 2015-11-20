Живые поэты: Маруся Гуляева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 29 лет Любимые поэты: Марина Цветаева, Иосиф Бродский, Эдриан Митчел

Странно, Ив, я вижу тебя повсюду:

В окне, через тюль, когда мою посуду,

На книжной полке среди прочих.

Мне напоминает о тебе крышечка из-под клея,

Корпус гитары, что я не тревожу неделю,

И в отражении на роговицах точки.

Странно, Ив, я тебя узнаю на дне бассейна,

На циферблате, когда смотрю на время,

На обложке блокнота.

Ты в моем гардеробе,

В моей ванной комнате,

На разрешающем знаке у поворота.

Странно, Ив, раньше, задрав голову,

Я видел тебя с облаками поровну,

А вовсе не на холсте.

Теперь я смотрю туда,

И думаю: ну вот куда

Потом мы все?

Странно, Ив.

Авторские орфография и пунктуация сохранены