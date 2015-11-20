Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2015, 20:02

Культура

Живые поэты: Маруся Гуляева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 29 лет
  • Любимые поэты: Марина Цветаева, Иосиф Бродский, Эдриан Митчел

    • Странно, Ив, я вижу тебя повсюду:
    В окне, через тюль, когда мою посуду,
    На книжной полке среди прочих.

    Мне напоминает о тебе крышечка из-под клея,
    Корпус гитары, что я не тревожу неделю,
    И в отражении на роговицах точки.

    Странно, Ив, я тебя узнаю на дне бассейна,
    На циферблате, когда смотрю на время,
    На обложке блокнота.

    Ты в моем гардеробе,
    В моей ванной комнате,
    На разрешающем знаке у поворота.

    Странно, Ив, раньше, задрав голову,
    Я видел тебя с облаками поровну,
    А вовсе не на холсте.

    Теперь я смотрю туда,
    И думаю: ну вот куда
    Потом мы все?

    Странно, Ив.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика