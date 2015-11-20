Живые поэты: Маруся Гуляева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Странно, Ив, я вижу тебя повсюду:
В окне, через тюль, когда мою посуду,
На книжной полке среди прочих.
Мне напоминает о тебе крышечка из-под клея,
Корпус гитары, что я не тревожу неделю,
И в отражении на роговицах точки.
Странно, Ив, я тебя узнаю на дне бассейна,
На циферблате, когда смотрю на время,
На обложке блокнота.
Ты в моем гардеробе,
В моей ванной комнате,
На разрешающем знаке у поворота.
Странно, Ив, раньше, задрав голову,
Я видел тебя с облаками поровну,
А вовсе не на холсте.
Теперь я смотрю туда,
И думаю: ну вот куда
Потом мы все?
Странно, Ив.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
